Ucraina: rete universitaria Unetchac, 503 bambini uccisi dall'inizio della guerra - foto

- Uno scatto della conferenza internazionale organizzata dal Network universitario per i bambini nei conflitti armati (Unetchac) presso l’università di Pristina, alla presenza dell’ambasciatore d'Italia in Kosovo, Antonello De Riu. Secondo i dati raccolti dai ricercatori dell’Unetchac, sono 503 i bambini morti in Ucraina dall’inizio del conflitto, provenienti per la maggior parte dalla regione di Donetsk, mentre sono 1.117 quelli feriti, 1.161 i dispersi, e 13 coloro che avrebbero subito abusi sessuali. (Com)