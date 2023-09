Roma: Baglio-Corbucci (Pd), promuovere antifascismo in statuto Regione Lazio, ok da Assemblea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze della maggioranza di centrosinistra in Campidoglio "hanno approvato ieri una mozione unitaria che impegna il sindaco Roberto Gualtieri e la Giunta comunale di Roma Capitale a promuovere presso il Consiglio regionale del Lazio l'introduzione dell'espresso riferimento al valore dell'antifascismo nello Statuto regionale, così come previsto dalla proposta di legge depositata in consiglio regionale dalla consigliera del gruppo del Partito Democratico Eleonora Mattia". Così in un comunicato Valeria Baglio capogruppo Pd in Campidoglio e Riccardo Corbucci presidente della commissione Roma Capitale, statuto e Innovazione tecnologica. (segue) (Com)