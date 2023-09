Roma: vescovo Reina visita mamma infermiera uccisa, "mattanza che fa inorridire"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera il vescovo Baldo Reina, vicegerente della diocesi di Roma e ausiliare del settore Ovest, si è recato a visitare la mamma dell'infermiera uccisa. Lo riferisce una nota. Il vescovo si è fermato a portare le condoglianze e la solidarietà della diocesi di Roma e ha condiviso un momento di preghiera con i presenti. "Non possiamo rimanere indifferenti di fronte al dilagare di tanta violenza che colpisce le donne. È una vera e propria mattanza che fa inorridire e che rivela come la cultura della morte ormai, come una nube oscura, stia avvolgendo tutto e tutti. Abbiamo bisogno di gridare: basta, la vita umana è sacra e non si tocca; ma abbiamo anche bisogno di riprendere con coraggio la sfida educativa, di impegnarci tutti nel diffondere la cultura della vita e del bene". (segue) (Rer)