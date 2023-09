Roma: vescovo Reina visita mamma infermiera uccisa, "mattanza che fa inorridire" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La barbara uccisione di Rossella nel quartiere di Monte Mario - ha concluso il vescovo Reina - sia assunta come una sconfitta perché non si può morire così! Ma sia anche l’occasione per un sobbalzo di dignità e di coraggio perché sia affermata e difesa la sacralità della vita. Alla famiglia di Rossella la nostra vicinanza e la nostra preghiera. A tutti i credenti l’appello accorato affinché da questa morte possiamo risorgere nella testimonianza dell’Amore che avvolge la vita". (Rer)