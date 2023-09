G20: Modi, 25 anni del Gruppo occasione di riflessione su obiettivi e risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G20 celebrerà l’anno prossimo i suoi 25 anni e “un traguardo di questo tipo rappresenta una buona opportunità per valutare quali obiettivi si è prefissato e in che misura è stato in grado di raggiungerli”. Lo ha detto il primo ministro, Narendra Modi, in un’intervista al portale di informazione economica “Moneycontrol”, a pochi giorni dal vertice dei leader del gruppo, attesi a Nuova Delhi il 9 e 10 settembre. “Sarebbe anche una buona idea chiedere il parere delle nazioni al di fuori del G20, soprattutto del Sud del mondo”, ha aggiunto il premier. A suo parere c’è “spazio per miglioramenti, come un maggiore coinvolgimento del Sud del mondo e un ruolo maggiore per l’Africa, tra gli altri”. “Sono questi gli ambiti su cui l’India sta lavorando durante la sua presidenza del G20”, ha sintetizzato il leader indiano.(Inn)