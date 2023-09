Napoli: picchia la compagna e la manda in ospedale, 33enne arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ arrivata in ospedale con lesioni al volto e tagli alle braccia provocate verosimilmente da frammenti di vetro. I carabinieri hanno poi scoperto che quelle ferite gliele aveva inferte il compagno. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato un 33enne. L’indagine è stata avviata a seguito del ricovero della donna all’ospedale Maresca. Il 33enne si trova adesso in carcere in attesa di giudizio, la 25enne ha avuto una prognosi di 15 giorni. (Ren)