Napoli: picchia la compagna in strada a Volla e cerca di ferirla con un coltello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha aggredito la compagna a calci e pugni in strada. Una gazzella dei carabinieri ha notato la scena e sono intervenuti. Nella notte a Volla, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno registrato l’ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna. Un 44enne e una 35enne stavano litigando in strada, in via Lufrano, quando l’uomo ha alzato le mani. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, che passavano di lì, sono subito intervenuti, evitando il peggio: il 44enne, infatti, impugnava un coltello e stava cercando di usarlo per colpire la donna. L’uomo è stato, dunque, arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale mentre la vittima è stata medicata nell’ospedale di Torre del Greco. La prognosi è di 10 giorni a seguito delle lesioni alle braccia riportate durante l’aggressione. (Ren)