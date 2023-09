Legge Bilancio: Foti (Fd'I), no a manovra "spandi e spendi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione economica europea e mondiale dev'essere attenzionata in modo particolare. La recessione non c'è stata, ma le previsioni sul Pil cinese e tedesco devono essere oggetto di preoccupazione perché la Germania è esportatrice in Cina e noi siamo collegati alla Germania per molte aziende manifatturiere. Nelle previsioni che noi abbiamo, il nostro Pil è superiore alle altre nazioni dell'Ue: ciò non vuol dire che faremo una legge di bilancio 'spandi e spendi'. Anche visto il conflitto tra Russia e Ucraina che che non sappiamo quando terminerà e da cui dipende la fornitura del grano di molte zone dell'Africa". Lo ha dichiarato Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati in un'intervista a SkyTg24. (Rin)