Australia: governo valuta estensione vita utile della centrale a carbone di Eraring

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo australiano sta valutando di estendere la vita utile della centrale termoelettrica a carbone di Eraring, nel Nuovo Galles Meridionale. Lo ha reso noto il ministero per il Cambiamento climatico di quello Stato australiano. Origin Energy, che gestisce la centrale, aveva annunciato lo scorso anno che l'impianto sarebbe stato dismesso con sette anni di anticipo, nel 2025, sia in considerazione degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni inquinanti, sia a seguito del calo dei prezzi dell'energia, che avevano eroso l'economicità della centrale. Negli ultimi mesi, però, i prezzi dell'energia sono tornati a crescere, e la transizione verso le energie rinnovabili si sta dimostrando più ardua del previsto sia in Australia, sia a livello globale. (Res)