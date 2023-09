G20: Modi, “il nuovo ordine mondiale è multipolare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ordine mondiale “è multipolare”. Lo ha detto il primo ministro, Narendra Modi, in un’intervista al portale di informazione economica “Moneycontrol”, a pochi giorni dal vertice dei leader del G20, attesi a Nuova Delhi il 9 e 10 settembre. “Ogni Paese è d’accordo con un altro Paese su alcune questioni e non è d’accordo su altre. Accettata questa realtà, si elabora una via da seguire in base ai propri interessi nazionali. Anche l’India sta facendo lo stesso. Abbiamo stretti rapporti con molti Paesi diversi, alcuni dei quali si trovano su fronti diversi su determinate questioni”, ha spiegato. Secondo il leader indiano “c’è bisogno di un multilateralismo credibile alimentato da istituzioni che abbraccino le riforme e trattino le varie parti interessate con coerenza, uguaglianza e dignità”. Tuttavia, “oltre a ciò, un multilateralismo riformato deve anche concentrarsi sul superamento della sfera istituzionale per attingere al potere degli individui, delle società, delle culture e delle civiltà”. (segue) (Inn)