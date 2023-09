G20: Modi, “il nuovo ordine mondiale è multipolare” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi, comunque, è ottimista sulle opportunità offerte dall’interconnessione: “La natura interconnessa del nostro mondo oggi può diventare un punto di forza per la pace e il progresso se ci concentriamo su una politica incentrata sulle persone”. “Oggi la pressione sulle risorse naturali e sulle infrastrutture è in aumento. In un momento simile, è fondamentale che il mondo si opponga fermamente alla cultura ‘la forza è la ragione’. Bisogna riconoscere che la prosperità condivisa attraverso l’utilizzo ottimale delle risorse è l’unica strada da percorrere”, ha argomentato il primo ministro. A proposito di risorse il premier ha osservato che l’India dispone di quella forse più importante: un “capitale umano qualificato e di talento”. “La nostra demografia, soprattutto il fatto che ospitiamo la più grande popolazione giovanile del mondo, ci rende estremamente importanti per il futuro del pianeta. Fornisce inoltre alle nazioni del mondo una forte ragione per collaborare con noi nella ricerca del progresso”, ha spiegato il leader, sottolineando anche “il ruolo della diaspora indiana”. (Inn)