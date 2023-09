Scuola: Valditara, dati migliori rispetto scorso anno, 2.813 nomine in ruolo docenti in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati questo anno “sono migliori rispetto allo scorso anno. Le immissioni in ruolo, abbiamo realizzato una copertura dei costi pari al 79 per cento, le nomine in ruolo effettuate sono state 2.813 in più rispetto allo scorso anno”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo ad “Agorà” Rai 3. “Abbiamo avuto 15.920 posti vacanti in meno. Inoltre abbiamo una copertura supplenti pari all’11 per cento”, ha aggiunto. (Rin)