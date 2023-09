Polonia: ex presidente Komorowski, Pis si mostra antiucraino a fini elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito polacco Diritto e giustizia (Pis) si sta mostrando antiucraino ai fini della campagna elettorale. Lo ha detto l’ex presidente polacco Bronislaw Komorowski, intervistato dall’emittente “Rmf Fm”. Komorowski spiega così lo scontro tra Varsavia e Kiev in merito all’esportazione via terra dei cereali ucraini. “Se è vero che il presidente Andrzej Duda ha eccellenti contatti con il presidente Volodymyr Zelensky, credo che dovrebbe cercare di trovare una soluzione di compromesso: proteggere al meglio gli interessi degli agricoltori polacchi e al contempo dare una possibilità all’export ucraino di grano attraverso la Polonia”, ha affermato Duda. Il governo, nel frattempo, agisce secondo Komorowski sotto la pressione della campagna elettorale. “Un anno fa le autorità polacche erano leader nella richiesta all’Europa di aiutare l’Ucraina il più possibile, anche nella questione dei cereali. Allora non si curavano degli interessi degli agricoltori polacchi in modo sufficiente”, ha affermato Komorowski. Ora, però, prevale il desiderio di soddisfare i propri sostenitori: “E’ l’interesse elettorale di Pis. Preferisce indossare un abito un po’ antiucraino per attirare gli elettori”, ha continuato l’ex capo dello Stato. (Vap)