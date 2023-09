Torino: biblioteche più accessibili con fondi Pnrr per 7,44 milioni di euro nell'area Sud della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Torino ha dato il via libera a interventi per 7,44 milioni di euro destinati alle biblioteche dell'area Sud della città. Gli interventi riguarderanno in particolare la riqualificazione completa dei percorsi di avvicinamento alle biblioteche, con la ricostruzione dei marciapiedi, il rifacimento delle pavimentazioni in asfalto colato e l’abbattimento delle barriere architettoniche su tutti gli incroci interessati dagli interventi. È previsto anche il rifacimento del manto stradale delle carreggiate e la realizzazione di alcuni passaggi pedonali rialzati, al fine di consentire lo spostamento pedonale in maggior sicurezza. (segue) (Rpi)