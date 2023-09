Torino: biblioteche più accessibili con fondi Pnrr per 7,44 milioni di euro nell'area Sud della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ai fondi del Pnrr tra il 2024 e il 2026 realizzeremo interventi di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi per complessivi 12 milioni di euro nei dintorni delle biblioteche civiche; nelle prossime sedute di Giunta verrà presentato il progetto esecutivo che riguarderà anche le biblioteche dell'area nord della città - ha affermato l'assessore alla Cura urbana Francesco Tresso -. Verranno aperti cantieri di manutenzione straordinaria – continua l’assessore - che miglioreranno l'accessibilità a questi importanti poli di aggregazione, con una particolare attenzione alle persone con disabilità. Ci tengo anche a ringraziare gli uffici per il loro prezioso lavoro che ci ha permesso di rispettare in modo molto preciso i tempi previsti dal Pnrr", ha concluso. (Rpi)