Germania: istituto Ifw, contrazione del Pil dello 0,5 per cento nel 2023

- Il Pil della Germania subirà nel 2023 una contrazione dello 0,5 per cento. È quanto prevede l'Istituto per l'economia mondiale di Kiel (Ifw), che ha corretto in negativo di due punti le precedenti stime sugli sviluppi del prodotto interno lordo. Inoltre, l'Ifw rivisto al ribasso le previsioni di crescita per il 2024 dall'1,8 all'1,3 per cento. Nell'anno seguente, è stimato un +1,5 per cento. Per quanto riguarda l'inflazione, viene confermato che l'indicatore dovrebbe attestarsi al 5,8 per cento nel 2023 e quindi scendere al 2,1 per cento nel 2024. Non variano, infine, le stime sul tasso di disoccupazione al 5,6 per cento nell'anno in corso e al 5,3 per cento in quello successivo. (Geb)