Clima: Modi, “i poveri e il pianeta hanno entrambi bisogno di aiuto”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo, che si tratti di Paesi sviluppati o in via di sviluppo, “deve accettare che il cambiamento climatico non è solo una realtà ma una realtà condivisa” e che “l’impatto del cambiamento climatico non è regionale o locale ma è globale”. Lo ha detto il primo ministro, Narendra Modi, in un’intervista al portale di informazione economica “Moneycontrol”, a pochi giorni dal vertice dei leader del G20, attesi a Nuova Delhi il 9 e 10 settembre. “Sì, ci saranno variazioni regionali nel modo in cui si svolgerà. Sì, il Sud del mondo sarà colpito in modo sproporzionato. Ma in un mondo profondamente interconnesso, tutto ciò che colpisce una popolazione così grande del pianeta avrà sicuramente un impatto anche sul resto del mondo. Pertanto, la soluzione dovrà avere una portata globale”, ha proseguito Modi. Secondo il leader indiano occorre un cambiamento in termini di strategia: bisogna superare “un’attenzione sproporzionata alle restrizioni, alle critiche e al biasimo” per “concentrarsi sulle azioni positive” e “comprendere che i poveri e il pianeta hanno entrambi bisogno del nostro aiuto”.(Inn)