Napoli: anziana sventa truffa ai suoi danni, 25enne in manette a Melito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cerca di ingannarla con la tecnica del ‘finto nipote’ ma lei chiama i carabinieri e fa arrestare il truffatore. A Melito di Napoli un’anziana è scampata a un raggiro ordito ai suoi danni. La donna, che ha 80 anni, era stata contattata al telefono da un uomo che si era presentato come suo nipote e l’aveva esortato a ritirare una consegna per suo conto: “Nonna sta arrivando un pacco per me, è urgente! Per piacere paga tu il corriere!”. La somma che la donna avrebbe dovuto corrispondere era pari a 1300 euro. Inizialmente l’anziana si era mostrata disponibile ma subito dopo le è sorto un dubbio e ha chiamato il 112. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marano di Napoli hanno raggiunto immediatamente l’abitazione della donna: si sono presentati in borghese e si sono appostati nell’attesa del ‘corriere’. Così quando il ‘corriere’ si è presentato e ha cercato di consegnare il pacco all’anziana, loro sono entrati in azione. In manette è finito il 25enne di Afragola Michele Migliaccio: dovrà rispondere di tentata truffa aggravata ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella scatola c’erano solo alcune cialde di caffè. (Ren)