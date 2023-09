Strage Ustica: Silvestroni (Fd'I), Amato faccia chiarezza o inutile polverone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli diItalia chiede da sempre la verità sulla stagione delle stragi, sui depistaggi e sulla dinamica esatta dell’incidente che ha coinvolto il Dc-9 dell’Itavia costato la vita a 81 persone", puntualizza Marco Silvestroni senatore di Fd'I e segretario dell’ufficio di presidenza. "Sulla vicenda di Ustica, in particolare, sono state presentate proposte e disegni di legge sulla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili del disastro aereo. È doveroso che l’ex premier Giuliano Amato renda pubblici, se esistono, tutti gli elementi in suo possesso. Sul piano della ricerca della verità, infine, la ricostruzione di Amato, a tratti inesatta e non supportata da prove certe, ma basata soltanto su ipotesi, ha soltanto l’effetto di alzare il polverone allontanando la possibilità di giungere ad una ricostruzione autentica dei fatti, che consentirebbe di fare finalmente luce sulla stagione delle stragi che hanno insanguinato l’Italia", conclude. (Rin)