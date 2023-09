Caivano: Valditara, 20 docenti in più alle scuole medie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tornerò alla scuola Parco Verde di Caivano tra un mese. Domani in Cdm presenteremo una serie di proposte molto importanti e significative in particolare per l'istruzione. All'interno del pacchetto - che non si limita a a quella città ma a tutte le aree del mezzogiorno dove ci sono problematiche analoghe - per Caivano sono previsti 20 docenti in più alle scuole medie" e "un milione e mezzo di euro per iniziative inserite nell'agenda sud". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo ad “Agorà” Rai 3. (Rin)