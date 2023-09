Kazakhstan: industria difesa costruirà nuovi stabilimenti produttivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria della difesa del Kazakhstan si doterà di nuovi stabilimenti per la produzione di sistemi d'arma di vario genere, inclusi velivoli a pilotaggio remoto (droni) e proiettili d'artiglieria di vario calibro, per far fronte alle esigenze delle forze armate. E' quanto prevede la bozza di un piano nazionale per la difesa esaminato dal presidente Kassym-Jomart Tokayev. Proprio il capo dello Stato ha dichiarato durante un discorso alla nazione il primo settembre che le forze armate del Paese dovrebbero essere dotate di armi ed equipaggiamenti ad alta tecnologia, inclusi i droni. "La priorità è creare un ciclo produttivo con un alto grado di localizzazione, che riduca la dipendenza dalle importazioni", ha affermato Tokayev. (Res)