Legge Bilancio: Paita (Iv), governo incapace di produrre crescita economica

- "Il governo si ritrova in grande difficoltà con la manovra perché è incapace di produrre crescita economica. Lo dimostra il ritardo con cui sta portando avanti il Pnrr. Non è in grado di spendere le risorse". Lo ha detto a "Omnibus" su La7 la coordinatrice nazionale di Italia viva Raffaella Paita, collegata da Palermo, dove si sta svolgendo la Scuola di formazione politica di Italia viva. "Salvini sta tagliando le risorse all'alta velocità e a gran parte delle opere previste dal Pnrr - ha spiegato Paita - perché il governo non è stato capace di fare le semplificazioni e gli interventi normativi che sarebbe serviti per accelerare le opere. Il codice degli appalti fatto da Salvini è del tutto inadeguato. Non c'è crescita perché non c'è capacità di investimento, e non ci sono scelte di carattere liberale. A Forza Italia sono liberalizzatori della domenica: vogliono liberalizzare i porti, e poi stanno in retroguardia quando si tratta di taxi e balneari. I porti - ha aggiunto la coordinatrice di Italia viva - sono già liberalizzati, ci sono già i privati, e sono una delle poche cose che funziona. Di interventi per sfasciare non abbiamo bisogno". (Rin)