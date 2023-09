Energia: ministra del Belgio Van der Straeten, Ue blocchi import di gas russo entro il 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Energia belga Tinne Van der Straeten si è espressa a favore di un blocco totale delle importazioni di gas russo nell’Ue entro il 2027. In un’intervista concessa al quotidiano britannico “Financial Times”, la ministra ha dichiarato che è “assolutamente necessario” che l’Ue raggiunga l’obiettivo di liberarsi dai combustibili fossili russi entro il 2027 per evitare di “essere tenuta in ostaggio” da Mosca. Secondo i dati analizzati dall’Ong Global Witness, e rilanciati dal “Financial Times”, quest’anno l’Ue importerà volumi record di gas naturale liquefatto (Gnl) dalla Russia come parte del suo sforzo di diversificare le forniture tramite condutture. Il Belgio è il terzo maggiore importatore di Gnl russo a livello globale, poiché assorbe il 17 per cento delle esportazioni dietro solo a Cina e Spagna. La Russia, secondo un’analisi della società di dati industriali Kpler, è diventata il secondo maggiore fornitore di Gnl dell’Ue dopo gli Stati Uniti, con esportazioni che rappresentano il 16 per cento delle forniture all’Unione europea tra gennaio e luglio.(Res)