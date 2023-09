G20: Modi, politiche commerciali eque area chiave di intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua presidenza del G20, l’India “sta svolgendo un ruolo significativo nel rafforzamento del sistema commerciale multilaterale e nella promozione del commercio globale basato sulle regole”. Lo ha detto il primo ministro, Narendra Modi, in un’intervista al portale di informazione economica “Moneycontrol”, a pochi giorni dal vertice dei leader del G20, attesi a Nuova Delhi il 9 e 10 settembre. Il premier ha citato in particolare le deliberazioni sull’eliminazione dei colli di bottiglia che impediscono l’integrazione delle micro, piccole e medie imprese nel commercio internazionale. “Le politiche commerciali eque rappresentano certamente un’area chiave di intervento del G20, poiché il mondo intero nel lungo termine ne trarrà benefici diretti”, ha aggiunto il leader. Modi, inoltre, ha sollecitato iniziative per la “resilienza” delle catene di approvvigionamento e il rafforzamento dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) attraverso “le riforme necessarie”.(Inn)