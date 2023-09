Bosnia: Istituto statistica, a luglio 24 per cento di turisti in più rispetto al mese precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio la Bosnia Erzegovina è stata visitata dal 24,2 per cento di turisti in più rispetto al mese di giugno, mentre in riferimento allo stesso periodo dell'anno scorso l'aumento è del 16,7 per cento. Lo ha riferito l'Istituto di statistica del Paese balcanico, secondo cui si è verificato anche un incremento dei pernottamenti, rispettivamente agli stessi riferimenti del 39,9 per cento e del 13,5 per cento. La partecipazione dei turisti locali ai pernottamenti è stata del 27 per cento, il restante 73 per cento è dovuto invece a turisti stranieri. Per quanto riguarda la struttura dei pernottamenti, nel mese di luglio il maggior numero di prenotazioni sono state effettuate da persone provenienti da Arabia Saudita, Turchia, Serbia, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Germania, Kuwait e Slovenia. (Seb)