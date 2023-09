Scuola: Califano (Pd), interrogazione su assistenza specialistica per studenti con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A una settimana dall'inizio dell'anno scolastico gli istituti secondari di secondo grado sono ancora senza assistenza specialistica a causa dei ritardi della Regione Lazio. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Una situazione paradossale sulla quale il Presidente Rocca ha l'obbligo di intervenire immediatamente e per la quale presenterò una interrogazione. Parliamo di un servizio importantissimo per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità - aggiunge - o in situazioni di svantaggio e sulla quale purtroppo continua a esserci una inconcepibile lentezza. L'avviso pubblico destinato alle scuole è stato emanato con molte settimane di ritardo (quasi due mesi). E tutto questo si riverbera sullo sblocco dei fondi destinati agli istituti i quali, senza soldi, non possono a loro volta aggiudicare il servizio. A oggi è stata espletata solo la valutazione tecnica e formale della documentazione presentata dalle scuole. Il rischio è che gli alunni con disabilità possano fruire dell'assistenza specialistica solo ad anno scolastico inoltrato con grave disagio loro, delle loro famiglie e per tutto il personale", conclude.(Com)