Roma: Sce Campidoglio, Aula approva atto per regolamento antimolestie e cultura uguaglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Una mozione per la prevenzione di comportamenti sessisti e violenti, l'adozione di una policy antimolestie, il sostegno allo sviluppo, attraverso programmi educativi, della cultura dell'uguaglianza. È quanto prevede la mozione approvata ieri dall'Assemblea capitolina, in un momento in cui episodi di violenza e femminicidi si moltiplicano in una spirale drammatica. Lo dichiarano Michela Cicculli e Alessandro Luparelli del Gruppo capitolino Sinistra civica ecologista. "Vogliamo ringraziare il sindaco Roberto Gualtieri - aggiungono - che ha sostenuto questa iniziativa, insieme alle consigliere e ai consiglieri che hanno firmato insieme a noi la mozione o che l'hanno appoggiata". (segue) (Com)