Roma: Sce Campidoglio, Aula approva atto per regolamento antimolestie e cultura uguaglianza (2)

- "L'atto che abbiamo votato - proseguono i consiglieri di Sce - impegna l'amministrazione a procedere con ancor più forza e determinazione per prevenire la violenza di genere, in tutti i suoi aspetti. Nello specifico la mozione prevede di garantire, all'interno di Roma Capitale, ambienti di lavoro sicuri che rilevano, decostruendoli, i comportamenti sessisti e violenti, di dotarsi di un codice contro molestie e discorsi sessisti, di assicurare la parità nella vita pubblica. La mozione attribuisce particolare importanza anche ai percorsi di educazione e formazione. Si propone di organizzare su queste tematiche corsi per l'Assemblea capitolina e per tutto il personale capitolino e, più in generale, di attuare programmi educativi per sviluppare la cultura del rispetto, della tolleranza, della non discriminazione e dell'uguaglianza", concludono. (Com)