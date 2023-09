Germania: Nagel (Bundesbank), non siamo il malato d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania “non è il malato d'Europa”, questa è “una diagnosi sbagliata” e “il modello economico tedesco non è obsoleto”. È quanto dichiarato dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. In questo modo, il banchiere centrale tedesco ha commentato la recessione tecnica in cui si trova il suo Paese, le cui previsioni economiche appaiono cupe. In merito alla possibilità che la Banca centrale europea (Bce) muova nuovamente in rialzo i tassi di interesse per contrastare l'inflazione nell'Eurozona, Nagel ha evidenziato che il Consiglio direttivo dell'Eurotower deciderà sulla base dei dati disponibili. La prossima riunione dell'organo di vertice della Bce è in programma per il 14 settembre.(Geb)