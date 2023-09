G20: ministro Esteri indiano Jaishankar, assenza Putin a vertice Nuova Delhi non è inusuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assenza del presidente della Russia Vladimir Putin al vertice del G20 in programma a Nuova Delhi il 9 e 10 settembre non è inusuale, e non ha nulla a che fare con l'India. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, nel corso di una intervista concessa ai media locali, aggiungendo che proseguono i lavori per concordare il testo di una dichiarazione congiunta da pubblicare al termine del vertice. Il ministro ha ammesso a questo proposito che le aspettative in vista dell'incontro sono "molto elevate", e che la presidenza indiana del G20 deve fare i conti "con uno scenario globale molto difficile". (Inn)