Germania: ministro Economia Habeck, l'aumento del salario minimo è troppo basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento del salario minimo legale in Germania è “troppo basso”. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso di un intervento all'emittente radiotelevisiva “Rtl”. In questo modo, l'esponente dei Verdi ha risposto a quanti ritengono ingiusti i diversi incrementi del salario minimo e del reddito di cittadinanza, destinato ai disoccupati. Al riguardo, Habeck ha definito questa discrepanza “difficile o impossibile da giustificare”. Pari attualmente a 12 ero, la retribuzione oraria dei lavoratori salirà a 12,41 euro nel 2024 e a 12,82 euro nel 2025, ossia in totale del 6,8 per cento. Erano stati già i rappresentanti dei lavoratori a criticare come troppo basso questo incremento. Il reddito di cittadinanza aumenterà, invece, del 12 per cento dai 502 euro al mese oggi a 563 euro nel prossimo anno. (Geb)