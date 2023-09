Siria: presidente turco Erdogan, scontri di Deir ez Zor causati da “terroristi” curdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, gli scontri di Deir ez Zor, nell’est della Siria, sono causati dai “terroristi” delle Unità di protezione popolari (Ypg, a maggioranza curda), che fanno parte delle Forze democratiche siriane (Fds). Lo si apprende dall’agenzia di stampa turca "Anadolu”. Erdogan ha definito, infatti, le Ypg, ala armata del Partito dell’unione democratica (Pyd), sono “un’organizzazione terroristica che non riconosce il diritto alla vita delle persone” e che “non esita a compiere massacri per controllare il petrolio di Deir ez Zor”. Per questo, ha aggiunto, “ogni arma fornita a questa organizzazione terroristica contribuisce allo spargimento di sangue continuo nella regione” e “destabilizzando l’integrità territoriale di Iraq e Siria”. Il riferimento all’Iraq è agli scontri che nei giorni scorsi hanno interessato la città di Kirkuk, centro petrolifero del nord-est del Paese. Quanto alla regione di Deir ez Zor, invece, secondo Erdogan “appartiene originariamente alle tribù arabe” e non alle forze curde. Le tribù arabe, infatti, ha spiegato il presidente turco, “difendono le loro terre” e “la loro presa di posizione contro le Ypg è una lotta onorevole condotta attraverso la loro unione”. “E’ divenuto chiaro una volta per tutte che questa organizzazione terroristica rappresenta un grande pericolo per i popoli della regione”, ha aggiunto Erdogan, “e spero che sia evidente che non è possibile eliminare un’organizzazione terroristica (lo Stato islamico, ndr) con un’altra organizzazione terroristica”. Pertanto, ha concluso “informiamo costantemente Stati Uniti e Russia delle attività terroristiche delle Ypg che minacciano il nostro Paese”. (Res)