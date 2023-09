Siria: colpi di artiglieria turchi in prossimità della base russa di Al Arima, nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colpi di artiglieria turchi sono giunti, nella notte, in una zona in prossimità della base russa del villaggio di Al Arima, vicino Manbij, nel governatorato settentrionale di Aleppo. Lo si apprende dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Contestualmente, un velivolo dell’aviazione militare russa sorvolava la regione, mentre le Forze armate turche e le milizie ad esse affiliate bombardavano il vicino villaggio di Arab Hassan, nella campagna settentrionale di Manbij. Negli ultimi giorni, l’area era stata teatro degli scontri tra il Consiglio militare di Manbij, legato alle Forze democratiche siriane (Fds) e l’Esercito nazionale siriano (coalizione di gruppi ribelli sostenuta dalla Turchia), tra le cui fila erano morti cinque miliziani. (Res)