Usa: first lady positiva al Covid, Biden conferma presenza a vertice G20

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden seguirà le raccomandazioni dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) per prevenire il contagio da Covid-19, e parteciperà come da programma al vertice del G20 che si terrà a Nuova Delhi il 9 e 10 settembre. Lo ha annunciato la Casa Bianca, dopo che all'inizio della settimana la first lady Jill Biden è risultata positiva al nuovo coronavirus. Il presidente si è sottoposto a test diagnostici lunedì e martedì, risultati entrambi negativi. Biden partirà alla volta dell'India domani: il presidente ha in programma un vertice bilaterale con il primo ministro Indiano Narendra Modi l'8 settembre, alla vigilia del vertice del G20, e prima di rientrare negli Usa farà tappa anche in Vietnam. Negli ultimi due giorni il presidente e la Casa Bianca sono stati oggetto di alcune critiche per la risposta apparentemente "caotica" alla positività al Covid-19 della first lady: il presidente è infatti comparso in pubblico sia indossando la mascherina che senza, ed è parso non attenersi pienamente alle linee guida dei Cdc, circostanza negata però dalla portavoce della Casa Bianca Karine Jean Pierre. (Was)