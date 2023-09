Ucraina: ministro Esteri Kuleba esclude trattative con Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha escluso trattative tra il proprio Paese e la Russia per porre fine alla guerra che stanno combattendo, avviata da Mosca. Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, il titolare della diplomazia di Kiev ha affermato che “chiunque dica di tracciare un nuovo confine o fare una pausa, un cessate il fuoco per poi risolvere tutti i problemi, o non capisce come funziona” il presidente russo Vladimir Putin o “vuole addirittura aiutarlo”. (Geb)