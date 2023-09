Ucraina: ministro Esteri Kuleba, Germania ci fornisca rapidamente missili Taurus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha chiesto alla Germania di fornire il più rapidamente possibile i missili da crociera Taurus al proprio Paese, impegnato a respingere l'invasione russa. Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, il titolare della diplomazia di Kiev ha affermato: “Ogni giorno che passa con discussioni, incontri di coordinamento, processi di riflessione, costa all'Ucraina vite umane. Sulla fornitura dei Taurus all'ex repubblica sovietica, ha aggiunto Kuleba, “continuiamo a discutere dallo scorso anno”. Il ministro degli Esteri ucraino ha poi manifestato la propria gratitudine al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, per gli aiuti militari che la Germania ha consegnato al Paese aggredito dalla Russia. Allo stesso tempo, Kuleba ha sottolineato come la decisione sulla fornitura dei Taurus all'Ucraina spetti esclusivamente al capo del governo federale. “Non voglio metterlo sotto pressione, ma spero che la decisione venga assunta rapidamente adesso e non tra qualche mese”, ha aggiunto il ministro degli Esteri ucraino. Il titolare della diplomazia di Kiev ha quindi sottolineato che l'Ucraina non utilizzerà i Taurus “al di fuori” dei suoi confini “internazionalmente riconosciuti”. In questo modo, Kuleba ha voluto rassicurare quanti temono che i missili da crociera tedeschi possano essere impiegati dall'esercito ucraino per colpire obiettivi in territorio russo. (Geb)