Myanmar: giunta condanna dichiarazione "parziale" dell'Asean sulle violenze

- Il governo militare del Myanmar ha criticato oggi un comunicato diffuso dall'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) durante il vertice dell'organizzazione a Giacarta, che condanna le violenze perpetrate dalle forze armate birmane contro i civili. Secondo la giunta, il documento "non è obiettivo" e presenta una visione "parziale" della situazione di crisi in Myanmar, teatro di aspre violenze dopo il golpe militare del 2021. Ieri i leader dell'Asean hanno nuovamente sollecitato le forze armate birmane ad assumere misure di "de-escalation" e a "interrompere gli attacchi mirati contro i civili". Naypyidaw ha sollecitato l'Asean ad "aderire rigorosamente alle disposizioni e ai principi fondamentali della Carta dell'Asean, specialmente per quanto riguarda la non interferenza negli affari interni degli Stati membri". (segue) (Inn)