Sicurezza: Piantedosi, blitz a Caivano è solo primo passo, confronto su norme minori armati

- Quello di ieri a Caivano non è un blitz estemporaneo: "Questo governo - dice il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al "Messaggero" - ha già intrapreso un'azione per riportare la legalità su tutto il territorio nazionale con le operazioni ad alto impatto nelle città metropolitane che hanno prima interessato le stazioni e sono poi state estese ad altre aree cittadine. Stiamo intervenendo nelle piazze di spaccio e contro il racket delle occupazioni". "Ora - aggiunge il ministro - intendiamo proseguire partendo proprio dalle realtà più problematiche come, ma non solo, Caivano. L'operazione interforze di ieri con 400 unità impegnate e 76 perquisizioni effettuate rappresenta un primo passo concreto nella direzione del recupero dell'area, sul piano della sicurezza e non solo". Piantedosi osserva che "secondo una strategia condivisa collegialmente dal governo, stiamo avviando un piano sinergico inter-istituzionale che prevede investimenti e risorse per superare le condizioni di degrado e marginalità sociale in cui le organizzazioni criminali trovano terreno fertile, soprattutto tra i giovani. Come Viminale, intendiamo garantire già da questo mese un significativo incremento degli operatori delle varie forze di polizia sul territorio, con un aumento del 20 per cento dei Carabinieri in servizio presso la compagnia di Caivano". Resta il nodo di sempre insistere sulla repressione: "L'operazione di polizia non può essere l'unico strumento di intervento, ma bisogna offrire nuove e migliori opportunità ai giovani del territorio: per questo c'è un programma di riqualificazione del centro sportivo la cui gestione verrà affidata alle Fiamme Oro della Polizia di Stato". (segue) (Rin)