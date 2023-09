Sicurezza: Piantedosi, blitz a Caivano è solo primo passo, confronto su norme minori armati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più in generale, dopo gli stupri di Palermo e Parco Verde e dopo l'omicidio di un giovane musicista per mano di un 16enne, è necessario uscire da questa spirale di violenza: "Se ne esce con una sempre maggior presenza dello Stato non solo sul piano del presidio della sicurezza e della legalità ma anche con risposte sul piano sociale, educativo, culturale, delle infrastrutture sportive. La violenza giovanile va contrastata, oltre che con una sempre più efficace azione di prevenzione e di repressione, sul piano della formazione di un compiuto senso civico che preveda l'affermazione del rispetto delle regole e della persona umana". "Ho ancora negli occhi - racconta il ministro - la bellissima scuola di Caivano, il grande lavoro che lì sta svolgendo il personale scolastico, un patrimonio di valori e di competenze messi al servizio della collettività di cui dobbiamo essere orgogliosi. Stesso discorso per il ruolo fondamentale svolto dalla parrocchia di don Patriciello a cui va la gratitudine di tutti. È su questo fronte che lo Stato e la società civile devono moltiplicare i loro sforzi". La premier ha ascoltato le istanze del territorio, compreso l'appello dei magistrati del distretto. Quanto alla richiesta di formulare una legge per garantire più arresti dei giovani armati: "Il governo è al lavoro per varare al più presto un pacchetto di misure per garantire più sicurezza nelle nostre città. Il contrasto al fenomeno crescente e preoccupante dell'uso di anni da parte di giovanissimi è sicuramente uno dei temi. C'è in corso un confronto costruttivo all'interno del governo per introdurre norme più efficaci sul piano sia della prevenzione che della repressione, coniugando appieno l'assoluta esigenza del recupero del minore con l'altrettanto importante necessità di garantire la sicurezza pubblica", conclude Piantedosi. (Rin)