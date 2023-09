Lavoro: Landini, fermare sistema che uccide operai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna fermare il sistema che ha ucciso cinque lavoratori sui binari a Brandizzo. La magistratura ci dirà se ci sono state anche delle responsabilità individuali, ma di certo siamo di fronte a un sistema che per tagliare i tempi e i costi porta a queste tragedie, anche favorendo i subappalti a cascata, quando invece ci si dovrebbe porre l'obiettivo primario della sicurezza, che non è un costo ma come investimento". Lo dice - in una intervista alla "Stampa" - il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Torino per una serie di appuntamenti sindacali sulla manovra economica ma anche sull'ultima strage di operai. È stato appena diffuso il video in cui una delle cinque vittime dice ai colleghi: 'Se vi dico treno andate da quella parte'. Le procedure di sicurezza erano ridotte a questo. Il segretario spiega che cosa si deve fare per cambiare le cose: "Primo, cancellare i subappalti. Bisogna cambiare la legge che li ha liberalizzati, ma già da subito chiediamo alle Fs, che sono di proprietà dello Stato, e alle altre aziende di superare questa logica. Noi avevamo ottenuto dal governo Draghi che in caso di subappalto le condizioni di sicurezza e di lavoro restassero invariate. Invece il nuovo governo ha cancellato tutto con la riforma del codice degli appalti e con i subappalti a cascata". "C'è una responsabilità politica - aggiunge - nel modo in cui si affronta questo problema. In secondo luogo, bisogna ripensare i tempi di manutenzione e di lavoro, per garantire maggiore sicurezza e più qualità, mentre oggi la tendenza è scaricare tutto il peso sui lavoratori per ridurre i costi. E come terza priorità, nell'era digitale non è accettabile che non si disponga delle migliori tecnologie per correggere l'eventuale errore umano. Lo dico perché da questo punto di vista abbiamo un sistema ferroviario molto arretrato". (segue) (Rin)