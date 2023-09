Lavoro: Landini, fermare sistema che uccide operai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre necessità urgenti a cui provvedere: "Da tempo il sindacato chiede di introdurre una patente a punti per le imprese, che escluda quelle che non rispettano le norme sugli appalti. Poi bisogna affrontare la questione della precarietà. Servono contratti più regolari e più formazione. Negli ultimi vent'anni in Italia abbiamo avuto più di 20 mila i morti sul lavoro, e in molti casi la precarietà è stata una delle cause di fondo". Mancano anche i controlli sui cantieri: "Sì, perché negli anni si sono fatti dei tagli, i servizi territoriali di medicina del lavoro sono stati ridotti. Ci vorrebbero più ispettori in giro per i cantieri, per verificare le situazioni prima degli incidenti e non solo a posteriori. Questi organi esistono, ma quanto personale hanno, e quante verifiche riescono a fare? Tagliare questi servizi è una scelta politica che ha conseguenze". Il rischio ora è quello di dimenticare anche la tragedia di Brandizzo, come altre in passato: "È coinvolta una società come le Fs che è controllata dallo Stato. Ci sono momenti in cui lo Stato deve dare l'esempio e dire: basta, questa situazione va cambiata. Basta con l'ipocrisia. Non sono più disposto - conclude Landini - a sentire: 'Ah, ma c'è stato un errore umano'. Certo che può esserci anche l'errore umano, e chi lo nega, ma la politica deve farsi carico di risolvere i problemi di sistema, le ragioni di fondo che provocano i disastri". (Rin)