Francia: ministro Economia, "se possibile" taglio delle tasse dal 2025

- In Francia l'abbassamento delle tasse promesso dal presidente Emmanuel Macron avverrà "se possibile" nella manovra del 2025. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro". L'alleggerimento sarà di 2 miliardi di euro. Il ministro ha poi definito come una "necessità assoluta" bloccare i prezzi dei prodotti alimentari in crescita a causa dell'inflazione. "Gli industriali e i distributori si sono impegnati a raddoppiare il numero dei riferimenti sui quali bloccheranno o abbasseranno i prezzi nei prossimi giorni", ha detto Le Maire, spiegando che l'impegno riguarda cinquemila prodotti. (Frp)