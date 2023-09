Auto: Urso, in Ue su elettrico aria è cambiata, Italia si è imposta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Si stanno definendo - aggiunge il ministro - gli ultimi aspetti del piano da sottoscrivere; mi auguro entro il mese, per dare subito avvio a quel tavolo Stellantis in cui sarà possibile definire l'accordo di sviluppo tra governo e azienda, con la partecipazione dei sindacati, di Anfia e delle Regioni che ospitano gli impianti del gruppo. C'è una tendenza da invertire: da 20 anni la produzione di veicoli in Italia si è notevolmente ridotta. Sono ottimista". Anche gli altri Paesi, dove si trovano le fabbriche del gruppo, stanno premendo per avere più modelli: "Questo accordo di sviluppo avrebbe dovuto farlo il governo testimone della nascita di Stellantis. Oggi si fa quello che si sarebbe dovuto dare qualche anno fa, ma che altri governi hanno già attuato. Con il collega francese, il ministro Bruno Le Maire, c'è sintonia nel voler convincere l'Ue sulla necessità di tutelare l'industria europea". Per esempio, "abbiamo siglato con altri sette Paesi, tra cui la Francia, una lettera sull'Euro 7 che, come è stato concepito dalla Commissione, è irrealizzabile e non sarà mai realizzato, soprattutto dopo le dimissioni di Timmermans. La sua delega è stata assegnata ad altri commissari che credo abbiano una visione meno ideologica", conclude Urso. (Rin)