Ucraina: aeronautica, nella notte distrutti 15 droni e 8 missili russi

- La difesa aerea ucraina ha abbattuto 15 droni e 8 missili lanciati questa notte dalla Russia. Lo ha reso noto in un messaggio su Telegram l'aeronautica di Kiev. In particolare, le forze di Mosca hanno fatto uso di missili da crociera Kh-101, Kh-555 e Kh-55, un missile balistico Iskander e droni di produzione iraniana Shahed. I missili sono stati lanciati da nove aerei Tu-95Ms dall'area di Engels, mentre i droni sono stati lanciati dalle direzioni sud est e sud della Russia. Fra gli obiettivi degli attacchi ci sono state le città di Kiev e di Odessa, secondo quanto riferito dalle amministrazioni ucraine regionali. Nella capitale non sono state registrate vittime mentre a Izmail, nel distretto di Odessa, una persona è rimasta uccisa secondo quanto riferito da Oleh Kiper, capo dell'amministrazione militare regionale.(Kiu)