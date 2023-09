Siria: continuano gli scontri a Deir ez Zor tra Forze democratiche curde e tribù arabe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano gli scontri tra le Forze democratiche siriane (Fds, coalizione di milizie a maggioranza curda sostenuta dagli Stati Uniti) e le milizie delle tribù arabe locali a Deir ez Zor, nell’est del Paese. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, le Fds controllerebbero ormai il 70 per cento di Dhiban, ultimo bastione delle milizie tribali arabe, di cui solo qualche decina di combattenti sarebbe rimasta nella città. Le Fds, quindi, procedono nella loro avanzata verso est, in direzione della città di Al Tayyana e Al Hawaij, nella campagna orientale di Deir ez Zor. Nella città, capoluogo dell’omonimo governatorato, nella notte un drone “di provenienza ignota” ha distrutto uno stabile utilizzato, secondo Sohr, dalle milizie iraniane come deposito di armi. Come riferisce l’emittente saudita “Al Hadath”, le Fds contano di porre fine ai combattimenti nelle prossime 24 ore, ma intanto nell’intera regione scarseggiano i generi alimentari e di prima necessità, in particolare il pane. Inoltre, la carenza di carburante ha reso quasi impossibile la circolazione di automobili nell’area. (segue) (Res)