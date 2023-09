Siria: continuano gli scontri a Deir ez Zor tra Forze democratiche curde e tribù arabe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’alba di oggi, secondo Sohr, il bilancio degli scontri è di 18 morti tra le milizie delle tribù arabe, di cui 15 uccisi durante un tentativo di fuga dalla città. Nessuna informazione, invece sul capo tribale Ibrahim al Hafel, che fino a ieri guidava i gruppi armati tribali nella regione. Dall’inizio degli scontri (esplosi il 27 agosto, dopo l’arresto da parte delle Fds di Ahmed al Khabil, noto anche come Abu Khawla, capo del Consiglio militare di Deir ez Zor), invece, il bilancio è di 90 morti, di cui 57 combattenti delle milizie tribali arabe, 24 tra le fila delle Forze democratiche siriane e nove civili (tra i quali cinque bambini e due donne). I feriti, invece sono almeno 104, di cui 58 miliziani delle tribù arabe, 33 membri delle Fds e 13 civili. Secondo l’agenzia di stampa siriana indipendente “North Press Agency”, il conflitto in corso non è tra forze curde e tribù arabe, ma è frutto di un’operazione lanciata (in coordinamento, peraltro, con gli Stati Uniti) dalle Fds, nelle quali militano numerosi combattenti di etnia araba, contro “cellule dormienti dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico, criminali responsabili di ingiustizie ai danni della popolazione locale e contrabbandieri che sfruttano le condizioni di vita degli abitanti”. Lo stesso Abu Khawla, ricordano le Fds, è stato arrestato per il suo coinvolgimento "in molteplici crimini e violazioni, compresa la comunicazione e la coordinazione con entità esterne ostili alla rivoluzione, la commissione di reati penali e il coinvolgimento nel traffico di droga, la gestione errata della situazione di sicurezza, il suo ruolo negativo nell'aumentare le attività delle cellule dello Stato islamico”. (Res)