Germania: ordini settore manifatturiero crollati a luglio dell'11,7 per cento

- Gli ordini ricevuti dal settore manifatturiero della Germania hanno subito a luglio scorso un crollo dell'11,7 per cento su base mensile e del 10,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. È quanto si apprende dai dati preliminari dell'Ufficio federale di statistica (Stba), che ha corretto al rialzo dal 7 al 7,6 per cento le stime sull'incremento mensile registrato a giugno dall'indicatore. Se si escludono quelli di grandi dimensioni, a luglio gli ordini presentano un aumento dello 0,3 per cento. Nello stesso mese, gli ordinativi dall'estero hanno registrato una contrazione del 12,9 per cento dal +11,9 per cento di giugno. In particolare, per gli ordini dall'Eurozona, si segnala una diminuzione del 24,4 per cento dopo un aumento del 26,6 per cento. Con riguardo alle commesse dai Paesi che non fanno parte dell'area dell'euro, il calo è stato del 4,1 per cento dopo una crescita del 2,8 per cento. A loro volta, gli ordini interni sono diminuiti del 9,7 per cento dopo aver registrato un aumento dell'1,5 per cento. Gli ordini in entrata di beni d'investimento sono diminuiti del 15,9 per cento dopo un +10,5), quelli di beni di consumo dell'8,2 per cento a seguito di un incremento dell'8 per cento e quelli beni intermedi del 4,5 per cento dopo un +2,3 per cento. Secondo il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, l'indicatore registra una contrazione soprattutto nei settori dell'informatica e degli strumenti ottici con un -23,6 per cento, degli apparecchi elettrici con un -16,7 per cento e dell'ingegneria meccanica con un -8,7 per cento. Sono invece aumentati del 2,7 per cento gli ordinativi nel settore degli autoveicoli e dei loro componenti. Un ulteriore incremento si registra nell'industria chimica e nella produzione dei metalli, con rispettivamente un +0,5 e un +1 per cento. Secondo il dicastero, “considerando il cupo clima economico e la debolezza dell'economia globale, da ciò non può derivare una ripresa duratura del settore industriale” della Germania. (Geb)