Romania: al via a Bucarest il vertice dell'Iniziativa dei Tre Mari

- Il presidente romeno Klaus Iohannis ospita oggi, al Palazzo Cotroceni, l'ottava edizione del vertice dell'Iniziativa dei Tre Mari (I3M). A margine del vertice, domani al Palazzo del Parlamento si svolgerà la quinta edizione del Business forum dell'Iniziativa. Lo riferisce l'agenzia romena d'informazione "Agerpres". Fonti politiche hanno affermato che al vertice di Bucarest verranno adottate importanti decisioni sul consolidamento e la diversificazione degli strumenti finanziari dell'Iniziativa e sulle future direzioni d'azione per lo sviluppo delle interconnessioni transfrontaliere nel campo delle infrastrutture di trasporto, dell'energia e digitalizzazione. Tra gli obiettivi e i risultati previsti dal vertice ci sono: lo sviluppo del Business forum, il sostegno alla creazione di un Fondo per l'innovazione, il sostegno alla creazione di un nuovo Fondo di investimento, focalizzato su progetti di interconnessione, con particolare attenzione all'energia e al digitale, stimolando l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di partenariati pubblico-privato, aggiornando l'elenco dei progetti strategici prioritari, espandere l'Iniziativa, anche ridefinendo il rapporto con i Paesi vicini, nel contesto della guerra in Ucraina, con la Grecia che diventa, in occasione di questo vertice, il 13mo Stato partecipante, mentre l'Ucraina e la Moldova diventano Stati associati. (segue) (Rob)