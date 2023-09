Romania: al via a Bucarest il vertice dell'Iniziativa dei Tre Mari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli obiettivi figura l'inclusione per la prima volta, su iniziativa della Romania, del tema della sicurezza informatica nell'agenda del vertice. La Romania è il primo degli Stati partecipanti all'Iniziativa dei Tre Mari ad ospitare un Vertice dell'Iniziativa per la seconda volta, dopo quello ospitato dal presidente Iohannis a Bucarest, nel settembre 2018. Il Fondo di investimento istituito dopo il vertice ospitato dalla Romania nel 2018 ha già operato con cinque progetti in diversi Paesi, e il valore cumulativo ha raggiunto i 6 miliardi di euro. (Rob)