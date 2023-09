Regno Unito: governo dichiara gruppo Wagner un'organizzazione terroristica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno britannico mette al bando il gruppo paramilitare Wagner come organizzazione terroristica. A riportare la notizia il quotidiano "The Guardian". Verrà presentata oggi in Parlamento una bozza di ordinanza che renderà illegale essere membro o sostenere il gruppo Wagner all'interno del Regno Unito. Il ministero dell'Interno ha affermato che è stata presa la decisione ai sensi del Terrorism Act 2000 a causa "della natura e della portata delle attività dell'organizzazione, nonché della minaccia che rappresenta per i cittadini britannici all'estero". A riguardo, Suella Braverman, la ministra degli Interni, ha dichiarato: "Wagner è un'organizzazione violenta e distruttiva che ha agito come strumento militare della Russia all'estero. In poche parole, sono terroristi. E questa ordinanza lo rende chiaro nella legislazione del Regno Unito". (Rel)